Рада позбавила Януковича звання президента

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 281 із 313 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою передбачено позбавити колишнього главу держави Януковича звання президента України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що 25 лютого 2010 року Янукович був обраний президентом України.

22 лютого 2014 року постановою Верховної Ради № 757-VII було встановлено, що президент України Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов’язки.

23 лютого 2014 року постановою Верховної Ради № 764-VII було покладено на голову Верховної Ради України Олександра Турчинова виконання ним обов’язків президента України згідно із статтею 112 Конституції України, які він виконував до обрання на позачергових виборах Петра Порошенка президентом України.

«Фактично, Верховною Радою України було встановлено факт дострокового припинення повноважень президента України В.Януковичем.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про очищення влади» встановлено, що Янукович своїми діями узурпував владу та призвів до підриву основ національної безпеки і оборони України, а також порушення прав і свобод людини.

В даний час Янукович знаходиться в розшуку, як особа, яка переховується від органів досудового розслідування», - йдеться у записці.

У документі сказано, що дострокове припинення повноважень Януковича відбулось у зв’язку з неконституційним самоусуненням від виконання своїх обов’язків та втечею з території України, задля уникнення покарання за вчиненні злочинні дії проти прав і свобод людини.

«У зв’язку з тим, що чинне законодавство містить прогалини в частині правових наслідків самоусунення громадянина України від виконання повноважень президента України, а також вчинення нею дій, які загрожують керованості держави, територіальній цілісності і суверенітету України, масовому порушенню прав і свобод громадян, є гостра необхідність прийняття даного законопроекту, який би позбавив Януковича звання президента України», - сказано в записці.

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Довідка УНІАН. 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік у Росію. Це відбулося після кількох місяців протестів в Україні, що закінчилися кровопролиттям.

Разом з Януковичем з України втекли і його «соратники».

Проти Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і ряду інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Їх оголошено в розшук.

Також проти ряду високопосадовців часів Януковича відкрито кримінальні провадження за фактами відмивання коштів та виведення капіталів.

У січні 2015 р. за клопотанням Генеральної прокуратури України Печерським районним судом міста Києва постановлено ухвалу про обрання Януковичу запобіжного заходу у виді взяття під варту.