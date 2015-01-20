Суд заочно заарештував Януковича, ГПУ може вимагати його екстрадиції з РФ
За клопотанням Генеральної прокуратури України Печерським районним судом міста Києва постановлено ухвалу про обрання запобіжного заходу у виді взяття під варту колишнього президента України Віктора Януковича.
Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ, ухвалу винесено 19 січня 2015 року.
Обрання вказаного запобіжного заходу надає змогу слідчим Генеральної прокуратури вимагати екстрадиції Януковича з території Російської Федерації.
Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік у Росію. Це відбулося після кількох місяців протестів в Україні, що закінчилися кровопролиттям.
Разом з Януковичем з України втекли і його «соратники».
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Проти Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і ряду інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Їх оголошено в розшук.
Також проти ряду високопосадовців часів Януковича відкрито кримінальні провадження за фактами відмивання коштів та виведення капіталів.
15 листопада Ярема повідомив, що Генпрокуратура відкрила більш як 30 кримінальних проваджень стосовно Януковича і його спільників. Їм всім також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та оголошено розшук.
18 листопада голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що Служба безпеки завершила розслідування і передала до Генпрокуратури матеріали щодо рахунків, майна екс-президента Януковича та ще понад 80 колишніх високопосадовців, які працювали при ньому.
“Стосовно 82 колишніх високопосадовців (прізвище Януковича перше у списку), які працювали в уряді колишнього президента в 2010-2013 роках, щодо їхніх рахунків, майна, СБУ розслідування завершила і передала до Генпрокуратури”, - сказав Наливайченко.
12 січня 2015 р. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Інтерпол оголосив у розшук екс-президента Януковича, Миколу Азарова і ще декількох осіб.
16 січня генпрокурор Віталій Ярема заявив, що Генеральна прокуратура готує пакет документів для початку процедури екстрадиції з РФ Януковича, Азарова й інших українських високопосадовців, яких Інтерпол оголосив у міжнародний розшук.