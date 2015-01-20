Суд заочно заарештував Януковича, ГПУ може вимагати його екстрадиції з РФ

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ, ухвалу винесено 19 січня 2015 року.

Обрання вказаного запобіжного заходу надає змогу слідчим Генеральної прокуратури вимагати екстрадиції Януковича з території Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік у Росію. Це відбулося після кількох місяців протестів в Україні, що закінчилися кровопролиттям.

Разом з Януковичем з України втекли і його «соратники».

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Проти Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і ряду інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Їх оголошено в розшук.

Також проти ряду високопосадовців часів Януковича відкрито кримінальні провадження за фактами відмивання коштів та виведення капіталів.

15 листопада Ярема повідомив, що Генпрокуратура відкрила більш як 30 кримінальних проваджень стосовно Януковича і його спільників. Їм всім також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та оголошено розшук.

18 листопада голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що Служба безпеки завершила розслідування і передала до Генпрокуратури матеріали щодо рахунків, майна екс-президента Януковича та ще понад 80 колишніх високопосадовців, які працювали при ньому.

“Стосовно 82 колишніх високопосадовців (прізвище Януковича перше у списку), які працювали в уряді колишнього президента в 2010-2013 роках, щодо їхніх рахунків, майна, СБУ розслідування завершила і передала до Генпрокуратури”, - сказав Наливайченко.

12 січня 2015 р. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Інтерпол оголосив у розшук екс-президента Януковича, Миколу Азарова і ще декількох осіб.

16 січня генпрокурор Віталій Ярема заявив, що Генеральна прокуратура готує пакет документів для початку процедури екстрадиції з РФ Януковича, Азарова й інших українських високопосадовців, яких Інтерпол оголосив у міжнародний розшук.