США виділять $16 мільйонів для жителів Донбасу

США готові надавати всеосяжну допомогу Україні, зокрема гуманітарного характеру, і мають намір виділити 16 млн дол. жителям територій, які постраждали від бойових дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це держсекретар США Джон Керрі сказав на спільному брифінгу в Києві з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

У свою чергу, глава українського уряду подякував керівнику держдепартаменту США за надану допомогу.

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«Ми вдячні за гуманітарну допомогу жителям Донбасу, зокрема жителям регіонів, які тимчасово підконтрольні терористам, - сказав Яценюк. – Ми, зі свого боку, продовжуємо поставляти людям газ, електрику, іншу гуманітарну допомогу. У зв'язку з цим ми вдячні уряду США за виділення 16 млн дол., які підуть до Донецька і Луганська на допомогу тим, хто особливо потребує допомоги».

У свою чергу, держсекретар США зазначив, що надані 16 млн дол. будуть не єдиним траншем. «США також нададуть допомогу службам ООН з питань біженців, а також організаціям, які працюють з жителями сходу України», - сказав Керрі, додавши, що США вже надали гуманітарну допомогу Україні на суму близько 350 млн дол.