Керрі: США готові виступити гарантом мирного процесу на Донбасі

Про це сказав держсекретар США Джон Керрі на спільному брифінгу з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком у Києві.

«Ми обираємо мирне вирішення за допомогою демократії, але не може бути мир односторонній. Необхідно, щоб усі сторони доклали зусиль, щоб досягти цього миру», - сказав Керрі.

Читайте такожСША залишають Росії шанс припинити вогонь і поліпшити відносини з ЄС та США – КерріЗа його словами, ні Україна, ні США, ні Євросоюз не хочуть, щоб конфлікт тривав. США наголошують, що Росія та сепаратисти мають виконувати зобов’язання, які вони взяли на себе, підписавши Мінські домовленості, зокрема йдеться про справжнє припинення вогню, вивезення зброї та військової техніки з території України, виведення військових РФ, а також звільнення заручників і повага до суверенітету України.

«Я запевняю вас, що США будуть гарантом такого миру», - сказав Керрі.