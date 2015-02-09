Штайнмайер сподівається на успішні переговори "нормандської четвірки"

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ.

"Ми сподіваємося, що питання, які ще залишаються, можуть будуть вирішені для того, щоб зустріч у Мінську була успішною", - сказав Штайнмайер.

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Разом з тим він зауважив, що поки що не напрацьовано нічого конкретного, але є сподівання, що буде припинення вогню.

"Багато обговорень пройшло у Мюнхені під час конференції з питань безпеки, щоб прокласти шлях до успішних переговорів, але ще багато роботи має бути зроблено до переговорів у середу", - наголосив глава МЗС Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого в прес-службі президента України повідомили, що під час телефонної конференції в «нормандському форматі» президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися провести зустріч у середу, 11 лютого, в Мінську.

Пізніше того дня Путін заявив, що зустріч у «нормандському форматі» 11 лютого відбудеться, «якщо до того часу вдасться узгодити ряд позицій».