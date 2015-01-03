Штайнмаєр вважає можливим досягти у 2015 році прогресу у вирішенні кризи в Україні

Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає можливим в 2015 році досягти прогресу у вирішенні кризи, що склалася в Україні.

"У новому році (2015) у нас, ймовірно, буде нова можливість для (досягнення) прогресу у вирішенні кризи в Україні", - сказав Штайнмаєр в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, повідомляє РИА Новости.

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Крім цього, глава німецького МЗС зазначив, що в даний момент "необхідні подальші кроки для реалізації мінських домовленостей", які повинні включати в себе створення демаркаційної лінії, відвід важкого озброєння і доступу на Донбас міжнародної гуманітарної допомоги.