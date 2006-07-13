Депутат Калашников вибачився перед журналістами СТБ

Народний депутат від фракції Партії регіонів Олег КАЛАШНИКОВ сьогодні вибачився за інцидент перед журналістами телеканалу СТБ і пообіцяв здійснити зусилля для забезпечення свободи слова і захисту прав журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою заявою О.КАЛАШНИКОВ виступив сьогодні перед журналістами.

«Я вибачаюся перед журналістами СТБ і як депутат обіцяю зробити все можливе, щоб права журналістів були захищені», - сказав О.КАЛАШНИКОВ.

У свою чергу один із лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ ще раз вибачився перед журналістами, заявивши, що вважає інцидент вичерпаним.

«Фракція Партії регіонів відкрита для спілкування з пресою і зробить все, щоб журналісти відчували себе захищеними і соціально, і в професійному плані», - пообіцяв він.