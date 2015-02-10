Депутати вирішили ліквідувати Нацкомісію з питань моралі

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 245 із 354 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомила на засіданні парламенту перший заступник голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова, даний закон створює передумови для ліквідації Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

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За словами Червакової. це найбільш одіозна державна структура, яка за 10 років існування запам'яталася лише скандальними рішеннями, спробами заборонити мультфільм про Сімпсонів, пісні гурту “Скрябін” та пошуками порнографії у художніх творах.

Вона зазначила, що, згідно з висновками Міністерства юстиції, ця комісія “не має окремого предмету регулювання”, тобто вона “тільки дублює функції інших державних органів”.

Як сказала Червакова, метою закону є “удосконалення державного нагляду за дотриманням законодавства в сфері суспільної моралі, тобто усунення такого дублювання і плутанини, яка виникає внаслідок такого дублювання функцій”.

За її словами, йдеться також про заощадження державних коштів, оскільки “за останні 5 років на комісію було витрачено, згідно з її ж відповідю на запит громадської організації, 30 млн грн, тобто це 6 млн грн на рік”.

Ліквідація цієї комісії “є також вимогою коаліційної угоди, і цей законопроект був внесений на вимогу громадських організацій, які вимагали ліквідувати таку комісію як безглузду”, - зазначила Червакова.

Вона підкреслила, що “абсолютно не йдеться про припинення державного контролю по захисту суспільної моралі, а навпаки - цей державний контроль тільки посилюється”.

Як зауважила депутат, є 9 органів у державі, які займаються цими питаннями. При цьому експертизи комісії є «юридично нікчемними, їх не можна прикласти ні до адміністративної, ні до кримінальної справи», - зазначила вона.

Червакова наголосила, що в період Революції гідності ця комісія «не прийняла жодного рішення, вона засідала 28 листопада, а наступного разу вона засідала 27 лютого, і перше її рішення було - дозволити грати в комп'ютерні ігри при дотриманні законодавства України, а також щодо визнання Тараса Шевченка національним героєм України».