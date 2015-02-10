"Самопоміч" хоче викликати партнерів по коаліції на "серйозну розмову"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після голосування Верховної Ради за надання згоди на призначення Віктора Шокіна на посаду генпрокурора, говорячи про неприйнятність для його фракції такого рішення парламенту.

“Ми будемо дуже серйозно говорити з партнерами по коаліції. Нехай «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Батьківщина» все ж таки визначаться: вони з нами у коаліції, яка має втілювати ідеї Євромайдану, чи вони з «Опозиційним блоком» та іншими уламками Партії регіонів, які одноголосно сьогодні підтримали Шокіна разом з депутатами так званих фракцій коаліції”, - сказав Соболєв.

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Він наголосив, що роботу нового генпрокурора “Самопоміч” візьме під дуже жорсткий контроль.