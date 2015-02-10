Рада погодилася на призначення Шокіна генпрокурором

Як передає кореспондент УНІАН, «за» це рішення проголосували 318 із 382 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Після голосування деякі депутати від Радикальної партії почали висловлювати своє обурення і вигукували: «Ганьба!».

За призначення Шокіна від фракції «Блоку Петра Порошенка» проголосували 140 депутатів, від «Народного фронту» - 63, від «Опозиційного блоку» — 32, від “Самопомочі” — 1, від “Батьківщини” — 14, від групи “Воля народу” — 19, від групи “Економічний розвиток” — 18, позафракційних — 31.

Із фракції Радикальної партії «за» не проголосував жоден депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР надала згоду на звільнення президентом Віталя Яреми з посади генпрокурора.

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Довідка УНІАН. Шокін 26 червня 2014 року був призначений заступником генерального прокурора України - начальником Головного управління нагляду у кримінальному провадженні та затвердженим членом колегії Генеральної прокуратури України.

Від 2002 року по 2003 рік та у 2004-2007 роках обіймав посаду заступника генерального прокурора України.