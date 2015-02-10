Україна може розраховувати на підтримку Євросоюзу - МЗС Іспанії

Україна може розраховувати на підтримку Євросоюзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануел Гарсія-Маргальо й Марфілем заявив на зустрічі з Петром Порошенком.

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Глава держави подякував міністру за позицію Іспанії на підтримку суверенітету і територіальної цілісності та солідарність з Україною.

«Я думаю, Іспанія дуже добре розуміє ситуацію в Україні, і те, наскільки важливо протидіяти тероризму», – сказав президент.

Президент поінформував іспанського міністра про обстріли терористами мирного Краматорська, міста, яке знаходиться за 45 км від зони бойових дій, в результаті чого загинуло багато цивільних та десятки поранено, з яких п’ятеро – діти.

Голова МЗС Іспанії висловив президентові та українському народу співчуття з приводу терористичної атаки на Краматорськ, що призвела до людських жертв. За словами міністра, Іспанія дуже добре розуміє загрози, які несе тероризм.

Глава держави наголосив на тісній координації зусиль України з Німеччиною та Францією щодо підготовки та проведення завтрашньої зустрічі в «нормандському форматі» у Мінську.

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"Завтрашня зустріч у Мінську – один з останніх шансів оголосити безумовне припинення вогню та відвести важку артилерію", – відзначив президент.

За словами Порошенка, неможливо досягнути прогресу у врегулюванні ситуації, коли постійно відбуваються ракетні обстріли, такі, як сьогодні в Краматорську.

Хосе Гарсія-Маргальо повідомив, що Іспанія виступає за єдність Європейського Союзу у його солідарності із Україною.

"Ви можете на нас розраховувати. Ми ніколи не визнаємо жодних дій, що суперечать Конституції вашої держави», - запевнив міністр.

Він також зазначив, що Іспанія готова співпрацювати з Україною в сфері економічних реформ.

«Ми знаємо, якою високою є політична ціна реформ, вони потрібні. Ви зараз очолюєте найбільш прореформаторську команду за всю історію України. Ми Вас повністю підтримуємо", – заявив глава МЗС Іспанії.

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Порошенко відзначив важливість того, що разом із головою МЗС Іспанії Україну сьогодні відвідує потужна група представників іспанського бізнесу.

"Це саме те, чого ми чекаємо в цей складний час. Україна зацікавлена і перспективна для бізнесу", – наголосив президент.

Глава держави запевнив, що країна докладає величезних зусиль, щоб, незважаючи на складну ситуацію, проводити реформи – забезпечити подолати корупцію та створити сприятливий інвестиційний клімат.