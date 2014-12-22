Порошенко зустрівся з Назарбаєвим і подякував за підтримку територіальної цілісності України

Про це повідомляє Адміністрація президента України у Twitter.

«Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Республіки Казахстан Нурсултаном Назарбаєвим» , - йдеться в повідомленні.

Також Порошенко подякував президенту Казахстану Нурсултану Наразбаєву за підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

Зокрема, президент України подякував своєму колезі за його чітку позицію щодо незалежності і територіальної цілісності України.

"Я дуже вдячний за тверду і послідовну позицію на підтримку незалежності та територіальної цілісності України", – наголосив Порошенко.

Читайте такожЛукашенко на зустрічі з Порошенком: «Треба буде від Білорусі щось - скажи, ми тобі за добу все зробимо»У свою чергу, Назарбаєв привітав Україну з успішно проведеними демократичними виборами і висловив готовність всіляко сприяти відновленню економічної співпраці між обома країнами та пришвидшенню мирного процесу на Донбасі.

«Проведення успішних виборів і формування нового уряду – це Ваш успіх, пане президенте, і я Вас вітаю із цією перемогою», – наголосив він. Також Назарбаєв підкреслив важливість дотримання Мінського формату і висловив готовність долучитися до процесу мирного врегулювання.

Окрім того, сказано, що сьогодні також відбудеться зустріч президентів у розширеному складі.

Казахстан не став голосувати проти резолюції Генасамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України 27 березня, яка засуджувала анексію Криму. Тоді "за" резолюцію проголосували 100 членів Генасамблеї, утримались 58, а 11 проголосували "проти" - Російська Федерація, Білорусь, Зімбабве, Венесуела, Сирія, Болівія, Вірменія, Північна Корея, Куба, Нікарагуа, Судан.