Українські ЗМІ спростовують інформацію російських ЗМІ про результати переговорів у Мінську

Джерело ZN.UA у тристоронній контактній групі повідомляє, що інформація, поширена ТАСС, не відповідає дійсності - на сьогоднішніх переговорах не вдалося прийняти ніяких конкретних рішень, і в середу переговори будуть продовжені.

Інформація, яку поширює ТАСС, - це спроба в громадській думці легітимізувати пропозиції, які надходили від представників "ЛНР" і "ДНР". Ці пропозиції копіювали побажання Кремля, неодноразово раніше викладені, однак на даних переговорах вони навіть не розглядалися, повідомляє джерело.

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Раніше ТАСС з посиланням на свої джерела повідомило, що припинення вогню в Донбасі, відвід важких озброєнь і контроль за виконанням досягнутих домовленостей узгоджені у вівторок в ході переговорів контактної групи в Мінську.