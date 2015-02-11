"ДНР" у Мінську вимагає позаблокового статусу України

Про це передає "КоммерсантЪ" з Мінська, де відбуваються переговори глав чотирьох держав (України, Франції, Німеччини і Росії).

"Політичне врегулювання конфлікту ДНР з Україною можливе тільки у разі позаблокового статусу Києва", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що лідери бойовиків Олександр Захарченко та Ігор Плотницький також прибули в Мінськ.