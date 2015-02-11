У Мінську стартували переговори в "нормандському форматі" (фото)

19:46, 11 лютого 2015
Політика
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В Мінськ на переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі прибули всі представники "нормандської четвірки".

APU

Переговори лідерів України, Франції, Німеччини і Росії Петра Порошенка, Франсуа Олланда, Ангели Меркель і Володимира Путіна в "нормандському форматі" почалися в Мінську.

twitter.com/tvrain

Про це повідомляє РИА "Новости".

Порошенко та Путін потиснули один одному руки.

twitter.com/belta_news

На зустрічі президентів Росії Володимира Путіна, України Петра Порошенка, Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель будуть обговорюватися пропозиції щодо плану врегулювання ситуації на Донбасі.

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