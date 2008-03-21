БЮТ і ПР можуть об`єднатися, щоб зняти недоторканність з Ющенка - експерт
У коаліційного законопроекту шансів мало?
|Вадим Карасьов
На думку Карасьова, пропонований коаліцією законопроект не набере триста голосів, необхідних для внесення змін до Конституції. Партія регіонів як опозиція не голосуватиме за нього хоча б тому, що не бажає поступитися першістю в цьому питанні. Проте, відзначає Карасьов, це може призвести до іміджевих втрат для опозиції. Разом з тим він не виключає, що через напругу у відносинах між президентською і прем’єрською сторонами можливий ситуативний союз Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів у парламенті. Голоси цих двох фракцій конституційною більшістю могли б ухвалити альтернативний законопроект «регіоналів», який позбавляє недоторканності не лише депутатів, а й суддів і президента, вважає Карасьов. Натомість професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань зауважує, що рішення Конституційного Суду може з’явитися нешвидко, а до того часу зміни можливі як у законі про КС, так і в його складі. Він також констатує, що боротьба політичних сил за виконання передвиборних обіцянок про скасування недоторканності перетворюється на пропагандистський інструмент.