БЮТ і ПР можуть об`єднатися, щоб зняти недоторканність з Ющенка - експерт

Скерований до Конституційного суду коаліційний законопроект, який пропонує обмежити депутатську недоторканність, не має шансів бути ухваленим у парламенті. Про це в коментарі « Німецькій хвилі » сказав директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

На думку Карасьова, пропонований коаліцією законопроект не набере триста голосів, необхідних для внесення змін до Конституції. Партія регіонів як опозиція не голосуватиме за нього хоча б тому, що не бажає поступитися першістю в цьому питанні. Проте, відзначає Карасьов, це може призвести до іміджевих втрат для опозиції. Разом з тим він не виключає, що через напругу у відносинах між президентською і прем’єрською сторонами можливий ситуативний союз Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів у парламенті. Голоси цих двох фракцій конституційною більшістю могли б ухвалити альтернативний законопроект «регіоналів», який позбавляє недоторканності не лише депутатів, а й суддів і президента, вважає Карасьов. Натомість професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань зауважує, що рішення Конституційного Суду може з’явитися нешвидко, а до того часу зміни можливі як у законі про КС, так і в його складі. Він також констатує, що боротьба політичних сил за виконання передвиборних обіцянок про скасування недоторканності перетворюється на пропагандистський інструмент.