"Справжніх фахівців" з ліквідованих підрозділів МВС переведуть до інших - Аваков

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, про це він заявив, коментуючи прийняття Верховною Радою закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ».

«Ліквідовані УБОЗ, транспортна міліція, ветеринарна міліція, купа непотрібних надбудов», - підкреслив Аваков.

Водночас, за його словами, «справжнім оперативникам і спецам, які реально борються з бандитизмом – переживати нема за що – вони будуть затребувані і переведені до складу карного розшуку. Справжніх фахівців будемо берегти».

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Наступний крок, як зазначив Аваков, ухвалення ще двох законів – «Про органи внутрішніх справ» та «Про національну поліцію».

«Рухаємося по стратегії реформ. Тягнути з внесенням цих законів не будемо, як і не зупинимо реальні зміни в структурі міліції, що почали вже зараз – виводячи на зміну ДАІ нову патрульну службу, створюючи наш український S. W. A. T. , змінюючи старі МРЕВ», - підкреслив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, ВР ухвалила закон щодо реформування органів внутрішніх справ.

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе заявляла, що передбачається також ліквідація спеціальних спецпідрозділів і створення на їхній основі універсального спецназу.