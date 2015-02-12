Рада схвалила ліквідацію УБОЗ і створення в Україні спецназу по типу SWAT

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 288 народних депутатів із 339, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив голова Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін, під час підготовки законопроекту до другого читання до нього надійшло 11 пропозицій, 2 з яких було враховано.

Депутат зазначив, що ці пропозиції стосуються залишення за Верховною Радою можливості здійснення контролю за діяльністю МВС шляхом щорічного заслуховування міністра МВС про стан боротьби з організованою злочинністю, а за профільним комітетом парламенту - право заслуховувати міністра один раз на 6 місяців щодо законності та обгрунтованості використання у боротьбі із організованою злочинністю спеціальних технічних засобів тощо.

Своєю чергою, міністр МВС України Арсен Аваков після голосування зауважив, що це є першим кроком на шляху реформ і додав, що "буде єдиний проект по національній поліції..., ми домовимося з вами і буде ще не один проект". "Я хочу, щоб ми усе це зробили навесні", - додав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування органів внутрішніх справ (№1550).

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Еки Згуладзе, "ми хочемо відмовитися від функцій, яких не повинно бути в Міністерстві внутрішніх справ", зокрема йдеться про ветеринарну міліцію.

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"Другий компонент - це реорганізація Управління по боротьбі з організованою злочинністю, так званий УБОЗ. Функція не зникає, вона буде приєднана до інших відділів у структурі Міністерства внутрішніх справ, зберігаються всі оперативні напрацювання", - сказала вона.

Згуладзе зауважила, що "той же підхід до скасування підрозділів транспортної міліції", яка, за її словами, не має особливого навантаження.

Крім того, в законопроекті, зазначила заступник міністра, йдеться про ліквідацію низки спецпідрозділів. "На базі "Сокола"... створити універсальний міліцейський спецназ, схожий на американський та канадський SWAT", - сказала Згуладзе.

Як зазначається у висновку Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, законопроектом пропонується оптимізувати структуру МВС шляхом об’єднання існуючих спеціальних підрозділів та утворення на їхній базі єдиного універсального спеціального підрозділу міліції.

Проект закону передбачає також усунення дублювання функцій у діяльності ГУБОЗ, транспортної міліції, уповноважених органів внутрішніх справ у справах дітей, які фактично виконують функції, що належать до компетенції блоку кримінальної міліції та міліції громадської безпеки, маючи при цьому власні управлінські апарати, що призводить до бюрократизації діяльності та заважає ефективному використанню людських ресурсів і бюджетних коштів, йдеться у висновку.