Партія регіонів заблокувала трибуну парламенту
11:10, 21 березня 2008Політика
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Про всяк випадок?
Члени фракції Партії регіонів заблокували трибуну парламенту.
Як повідомляв УНІАН, у даний час у Верховній Раді триває перерва, оголошена на прохання фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Юлії Тимошенко для консультацій щодо відкликання українського контингенту з Косово.
Сьогодні фракція Партії регіонів виступила із заявою про необхідність ухвалення ВР постанови про термінове виведення українських миротворців з Косово.
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