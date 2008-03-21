Партія регіонів заблокувала трибуну парламенту

Члени фракції Партії регіонів заблокували трибуну парламенту.

Як повідомляв УНІАН, у даний час у Верховній Раді триває перерва, оголошена на прохання фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Юлії Тимошенко для консультацій щодо відкликання українського контингенту з Косово.

Сьогодні фракція Партії регіонів виступила із заявою про необхідність ухвалення ВР постанови про термінове виведення українських миротворців з Косово.