Азаров нагадав, як "16 разів підвищував зарплати"

Зокрема, він нагадав, що написав книжку, і поскаржився, що українські ЗМІ "не помітили головного" в його міркуваннях - рекомендації, як зупинити війну та вийти з кризи.

"Адже в ті чотири роки, що я був прем'єр-міністром, гривня, ціни, тарифи були стабільними, а зарплати і пенсії я підвищував 16 разів, один раз на квартал. Я будував житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садки, аеропорти, мости", - поскаржився екс-прем'єр.

Читайте такожАзаров засмучений, що Янукович втік з Києва без нього (відео)Також він пообіцяв більше пропаганди на "своїй інтернет-сторінці".

Довідка. Микола Азаров був прем'єр-міністром України з 11 березня 2010 року по 28 січня 2014.

Після того, як 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік у Росію, разом з ним з України втекли і його «соратники», зокрема - Микола Азаров.

Проти Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і низки інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Їх оголошено в розшук.

Також проти низки високопосадовців часів Януковича відкрито кримінальні провадження за фактами відмивання коштів та виведення капіталів.

12 січня 2015 р. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Інтерпол оголосив у розшук екс-президента Януковича, Миколу Азарова і ще декількох осіб.

16 січня генпрокурор Віталій Ярема заявив, що Генеральна прокуратура готує пакет документів для початку процедури екстрадиції з РФ Януковича, Азарова й інших українських високопосадовців, яких Інтерпол оголосив у міжнародний розшук.