Саакашвілі розповів, чим буде займатися на новій посаді

Про це він заявив в ефірі одного з українських каналів, передає Еспресо.TV.

"Зараз найважливіше — це допомогти Україні зброєю. Протягом кількох наступних днів я буду координувати це — я не співробітник конкретного відомства, я вільний політик, грузинський громадянин, всі інші пропозиції щодо того, щоб прийняти українське громадянство не вкладалися в загальну стратегію, я поїду назад до своєї країни. Але зараз ми воюємо в цьому суспільстві, в цій всезагальній битві, і я, звісно, буду таким самим українцем, як і всі інші", — сказав Саакашвілі.

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Він зазначив, що буде постійно знаходитись в Адміністрації президента. За його словами, там у нього, "напевно, буде якійсь офіс, штат, я постійно буду їздити в Україну, за її межами та вирішувати всі ці питання".