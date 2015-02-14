Україна вітає рішення G7 жорстко протидіяти порушенню Мінських угод - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду.

"Ми вітаємо заяву «Великої сімки», яка була оприлюднена вчора, з приводу жорсткої позиції по відношенню до Росії, якщо Російська Федерація не виконає базові вимоги нового мінського раунду переговорів про виконання угоди, яка вже була підписана Росією", - сказав Яценюк.

Також прем'єр-міністр відзначив, що ключовим викликом для України залишається ескалація воєнного конфлікту на сході.

Читайте такожУкраїна все ще розраховує на перемогу здорового глузду над імперськими амбіціями - президент"Важливо, щоб другий Мінський меморандум не повторив долю першого Мінського меморандуму", - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого лідери країн «Великої сімки» заявили про готовність ухвалити відповідні заходи проти тих, хто не виконуватиме нових Мінських домовленостей

Привітавши досягнуті у Мінську останні домовленості, лідери Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, Великої Британії, США, а також президент Європейської Ради та президент Європейської комісії, висловили стурбованість ситуацією в Україні, зокрема через бої навколо Дебальцевого, де активізувалися "сепаратистські формування, підтримувані Росією».

«G7 готова ухвалити відповідні заходи проти тих, хто порушує «мінський пакет», посилюючи ціну для них, особливо проти тих, хто не дотримується домовленостей про всеосяжне припинення вогню та виведення важкого озброєння», - йдеться у заяві.