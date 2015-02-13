G7 погрожує ухвалити відповідні заходи проти тих, хто не буде виконувати Мінські домовленості

Про це йдеться у заяві Великої сімки, яка була розповсюджена у п'ятницю в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

Привітавши досягнуті у Мінську останні домовленості, лідери Канади, Німеччини, Франціі, Італії, Японії, Великобританії, США, президент Європейської Ради та президент Європейської Комісії, висловили свою стурбованість ситуацією в Україні, зокрема в світлі боїв навколо Дебальцевого, де "сепаратистські формування, підтримувані Росією, діють за межею лінії зіткнення, узгодженої в Мінських домовленостях у вересні 2014 року, що приводить до численних жертв серед мирного населення".

"Ми закликаємо всі сторони неухильно дотримуватися положень домовленостей і без затримки проводити домовлені заходи, починаючи з припинення вогню 15 лютого. У найближчі дні всі сторони повинні утримуватися від дій, які будуть гальмувати початку перемир'я. G7 готова ухвалити відповідні заходи проти тих, хто порушує "Мінський пакет" і, отже, інтенсифікувати для них витрати, зокрема, проти тих, хто не дотримується узгодженого загального припинення вогню і виведення важкого озброєння", - йдеться в заяві.

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Велика сімка ще раз засудила незаконну анексії Криму Росією, що є порушенням міжнародного права.

Крім того, G7 привітала принципову домовленість від 12 лютого між МВФ і урядом України щодо нової програми економічних реформ, яка буде підтримана розширеним фінансуванням МВФ.

"Члени G7 з нетерпінням чекають оперативного розгляду програми виконавчою Радою МВФ. Ми надаємо фінансову допомогу Україні. Ця міжнародна допомога допоможе Україні в амбітних економічних реформ, які вона вживає для відновлення економічного зростання та підвищення рівня життя українського народу. Ми вдячні уряду України за його прихильність реалізації цієї амбітної програми реформ з точки зору економіки, верховенства права і демократичних реформ", - наголошується в заяві.