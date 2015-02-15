Україна чекає від Радбезу ООН сигнал про прихильність до мінських угод

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. "Для нас критично важливим є підтвердження Радою Безпеки ООН прихильності мінським домовленостям, їх реальна імплементація", - сказав міністр.

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Він додав, що для України "критично важливим є сприяння ООН знову ж деескалації ситуації. Мінські домовленості мають виконуватися в повному обсязі. Тому я очікую від Ради Безпеки чіткого сигналу - "так" Мінським домовленостями, "так" саме зараз і "так" у повному обсязі".