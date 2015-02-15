Радбез ООН збереться на екстрене засідання по Україні
11:41, 15 лютого 2015Політика
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Рада Безпеки ООН сьогодні збереться на екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Україні.
REUTERS
Як повідомляє телеканал 24, учасникам засідання представлять російську резолюцію щодо врегулювання ситуації на сході України.
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У тексті документа, зокрема, йдеться прореалізацію мінських домовленостей.
Досі Росія блокувала всі резолюції Радбезу ООН щодо України, користуючись правом вето.
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