Радбез ООН збереться на екстрене засідання по Україні

11:41, 15 лютого 2015
Політика
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Рада Безпеки ООН сьогодні збереться на екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Україні.

REUTERS

Як повідомляє телеканал 24, учасникам засідання представлять російську резолюцію щодо врегулювання ситуації на сході України.

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У тексті документа, зокрема, йдеться прореалізацію мінських домовленостей.

Досі Росія блокувала всі резолюції Радбезу ООН щодо України, користуючись правом вето.

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