Радбез ООН збереться на екстрене засідання по Україні

Рада Безпеки ООН сьогодні збереться на екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Україні.

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