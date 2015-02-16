Прес-брифінг генпрокурора Шокіна (відео)
13:30, 16 лютого 2015Політика
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Відео прес-брифінгу Генерального прокурора України Віктора Шокіна.
Сьогодні, 16 лютого, пройшов прес-брифінг Генерального прокурора України Віктора Шокіна в Українському кризовому медіа-центрі.
Нагадаємо, днями співробітники Генпрокуратури спільно із працівниками СБУ затримали колишнього голову Партії Регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.
Трансляцію вів Перший Національний.
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