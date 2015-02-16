Шокін призначив собі в заступники екс-прокурора Тбілісі
14:27, 16 лютого 2015Політика
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Генеральний прокурор Віктор Шокін розповів, що призначив собі двох заступників.
Сакварелідзе буде відати кадрами у ГПУ / frontnews.ge
Про це передає кореспондент УНІАН.
"Мною призначено сьогодні два заступника генерального прокурора України – це Гузир Володимир Павлович та Давід Сакварелідзе", - заявив він.
За словами генпрокурора, Володимир Гузир куруватиме питання слідства СБУ, МВС та податкової міліції, а Давід Сакварелідзе буде відати кадрами у ГПУ, всіма питаннями, пов’язаними з євроінтеграцією, а також реформуванням органів ГПУ.
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При цьому, за словами Шокіна, Давід Сакварелідзе балотується на посаду голови антикорупційного бюро. Він працював прокурором Тбілісі, а з 2009 по 2012 рік обіймав посаду першого заступника головного прокурора Грузії.
Шокін формує нову команду та обіцяє багато арештів
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