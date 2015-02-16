Імена трьох претендентів на посаду глави Антикорупційного бюро стануть відомі не раніше березня

Про це у Facebook повідомив секретар комісії, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи, член української секції Міжнародного товариства прав людини Євген Захаров.

"Не раніше кінця лютого коло кандидатів буде обмежене до вже невеличкої кількості, і, скоріше за все, буде повторна, більш детальна співбесіда. Рішення комісії щодо відбору трьох найкращих кандидатів буде, як на мене, не раніше 6 березня. І я би порадив кандидатам на посаду, їх прихильникам та лобістам бути більш стриманими та коректними", - написав Захаров.

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Він нагадав, що оголошення про конкурс було оприлюднене 12 січня. Документи на конкурс можна було подавати протягом 30 діб, тобто до 11 лютого включно.

"Надійшло 182 пакети, які відкрили зранку 12 лютого. Потім в четвер та п'ятницю передавали частину документів на сканування, щоб викласти їх на сайті президента. В суботу зранку в комісію передали перші 35 відсканованих пакетів, і вона почала розгляд документів по суті - аналізувати їх зміст. Думаю, що цей процес буде тривати весь наступний тиждень, а потім ще приблизно тиждень будуть проводитися співбесіди з кандидатами", - розповів Захаров.

Як повідомлялося, 12 лютого Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції (№1660-д).

Згідно з документом, директор Національного антикорупційного бюро призначається президентом за згодою парламенту, а звільняється одноосібно главою держави. Директора Антикорупційного бюро президент призначає, обираючи його із трьох кандидатур, запропонованих конкурсною комісією.