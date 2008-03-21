РНБО: до саміту НАТО треба ще багато встигнути
16:54, 21 березня 2008Політика
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Залишилося два тижні
|Володимир ОГРИЗКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО на брифінгу після завершення засідання РНБО.
Зокрема, за його словами, на засіданні обговорювалось питання консолідованої роботи на всіх рівнях для того, щоб Україна приєдналася до ПДЧ у Бухаресті.
Також РНБО прийняла рішення про необхідність більш інтенсивного інформування громадськості щодо діяльності НАТО.
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