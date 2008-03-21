РНБО: до саміту НАТО треба ще багато встигнути

Рада національної безпеки і оборони обговорила додаткові заходи, спрямовані на приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО на квітневому саміті Альянсу в Бухаресті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО на брифінгу після завершення засідання РНБО.

Зокрема, за його словами, на засіданні обговорювалось питання консолідованої роботи на всіх рівнях для того, щоб Україна приєдналася до ПДЧ у Бухаресті.

Також РНБО прийняла рішення про необхідність більш інтенсивного інформування громадськості щодо діяльності НАТО.