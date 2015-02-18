У Литві вважають, що бойовики за підтримки Росії планують просуватися до Харкова

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у Нью-Йорку після прийняття Радою безпеки ООН резолюції щодо ситуації в Україні 17 лютого.

"З моменту проголошення припинення вогню в Мінську у вересні 2014 року бойовики захопили приблизно 550 квадратних кілометрів території України і продовжують просуватися. Їх просування супроводжується потоком російської зброї та важкого озброєння, в тому числі в так званих "гуманітарних конвоях". За останні декілька тижнів розширились напади на міста Маріуполь, Краматорськ, Артемівськ, Щастя та інші", - наголосила Мурмокайте.

Читайте такожЛитва: Час додати Росії тиску, санкцій та ізоляціїОкрім того, за її словами "навіть коли ми розробляли положення Мінських домовленостей (від 12 лютого), надійшла інформація про те, що російські танки проїжджали по українській землі і призводили до численної загибелі людей, в тому числі дітей. Українське місто Дебальцеве оточене і зараз на нього здійснюється напад. Україна тримається. Озброєні злочинці продовжують свій напад на Дебальцеве, продовжують смертоносно просуватися і далі до Харкова", - заявила литовський посол.