Путін може зупинити війну в Україні одним телефонним дзвінком - Пайетт

Про це Пайетт заявив в інтерв'ю CNN, передає Еспресо.TV.

Він упевнений, що армія сепаратистів отримує інструкції та вказівки від Кремля. Крім того, в ефірі телеканалу він запевнив, що у Заходу є достовірні докази того, що в даний час в конфлікті беруть участь регулярні російські війська.

"Росія дотримується двох різних курсів: вони говорять одне по дипломатичних каналах, але діють по-іншому на місцях", - заявив дипломат.

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Він додав, що США продовжать надавати подальшу підтримку Україні "як у сфері безпеки, так і в сфері економіки".

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатував, що бойовики на сході України не виконують режиму припинення вогню, і закликав Росію вивести свої війська і вплинути на бойовиків, щоб примусити їх виконати Мінські домовленості.