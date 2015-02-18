Генсек НАТО закликав Росію вивести війська зі сходу України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що бойовики на сході України не виконують режиму припинення вогню, і закликає Росію вивести свої війська і вплинути на бойовиків, щоб примусити їх виконати Мінські домовленості.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Ризі перед початком неформального засідання міністрів оборони країн ЄС.

Столтенберг зазначив, що це засідання відбувається "у критичний час для європейської безпеки". "На сході України ми бачимо дуже складну ситуацію, яка погіршується. Ми бачимо, що режим припинення вогню не поважається, що сепаратисти посуваються вперед, особливо навколо Дебальцевого, і що вони використовують сучасну зброю, щоб атакувати українські Збройні сили", - сказав генсек НАТО.

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Столтенберг знову заявив, що Росія "надає свою підтримку сепаратистам, постачаючи їм важке озброєння, сучасну зброю, військові сили". Крім того, режим припинення вогню зривається ще й тому, що спостерігачі місії ОБСЄ не мають доступу для відстеження ситуації на місці.

"Я закликаю Росію вивести усі свої війська зі сходу України, припинити свою підтримку сепаратистів, поважати Мінські домовленості і використовувати свій вплив на сепаратистів, щоб змусити їх поважати режим припинення вогню", - наголосив генсек НАТО.

Столтенберг також зазначив, що підтримує резолюцію Ради безпеки ООН щодо України.

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"Мінські домовленості і режим припинення вогню залишаються важливими інструментами, які є в нас, щоб досягти мирного вирішення конфлікту в Україні. Тому я закликаю всі сторони виконати Мінські домовленості у повному обсязі і поважати режим припинення вогню", - наголосив він.

За словами генсека НАТО, зараз головний фокус зосереджений на тому, щоб запрацював режим припинення вогню, і на підтримці всіх зусиль, щоб "побачити виконання домовленості про припинення вогню та інших елементів Мінських домовленостей, зокрема, висновок важкого озброєння від лінії зіткнення".

"НАТО продовжуватиме надавати сильну політичну підтримку Україні, підтримуючи її незалежність і територіальну цілісність. Ми будемо також надавати практичну підтримку, допомагаючи у проведенні реформи Збройних сил", - сказав Столтенберг.

Раніше УНІАН повідомляв, що командувач сил НАТО в Європі заявив про "пряме російське воєнне втручання" під Дебальцевим.