До засідань ПА ОБСЄ не допущений російський парламентарій від Криму

"До складу парламентської делегації Росії для участі в зимовій сесії ПА ОБСЄ була включена Ольга Ковітіді як член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації від виконавчої влади Республіки Крим", - сказав голова постійної делегації України в ПА ОБСЄ, народний депутат Артур Герасимов.

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"Українська делегація висловила свій протест проти участі цієї особи в роботі ПА ОБСЄ і вимагала відмовити їй у повноваженнях", - заявив голова делегації.

"Сьогодні відбулося засідання бюро ПА ОБСЄ, де було прийнято одностайне рішення в підтримку позиції української делегації. Російський парламентарій від Криму Ковітіді не допущена до участі в будь-яких заходах під егідою ПА ОБСЄ", - зазначив Артур Герасимов.