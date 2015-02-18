Засідання РНБО перенесли на 19:00

Анонсоване на 18:00 середи, 18 лютого, засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) перенесене на годину, повідомляє Новое время із посиланням на прес-службу Президента.

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Як випливає з повідомлення прес-служби Адміністрації президента, засідання РНБО під керівництвом президента Петра Порошенка розпочнеться о 19:00.

Пізніше засідання перенесли ще на дві години - на 21:00.