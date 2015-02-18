Засідання РНБО перенесли на 19:00
17:47, 18 лютого 2015Політика
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Засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) перенесене на годину.
В 19:00 відбудеться засідання РНБО / Фото УНІАН
Анонсоване на 18:00 середи, 18 лютого, засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) перенесене на годину, повідомляє Новое время із посиланням на прес-службу Президента.
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Як випливає з повідомлення прес-служби Адміністрації президента, засідання РНБО під керівництвом президента Петра Порошенка розпочнеться о 19:00.
Пізніше засідання перенесли ще на дві години - на 21:00.
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