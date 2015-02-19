Порошенко: Останні порушення Мінських угод мають отримати належну оцінку всього світу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на спільній прес-конференції з комісаром Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнесом Ганом.

"Всі порушення Мінських угод, які ми спостерігаємо протягом останніх днів, мають отримати належну оцінку наших партнерів – Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, всього світу", – наголосив президент.

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Порошенко та Ган також обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі та взаємодію ЄС і України задля її стабілізації.

Президент висловив подяку Європейському Союзу, який вже надав Україні близько 95 млн євро на гуманітарні цілі для постраждалих внаслідок бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулись переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції, Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України, відведення всіх важких озброєнь із української території. Також передбачено обмін та звільнення всіх заручників.

Згідно з домовленостями, Порошенко оголосив режим припинення в зоні АТО вогню з 15 лютого.

Проте російсько-терористичні війська посилили інтенсивність обстрілів і наступ, у зв'язку з чим 18 лютого українські силовики вимушені були залишити позиції в районі Дебальцевого й у самому місті.