Порошенко повідомив про домовленості з ЄС у випадку, якщо бойовики продовжать бої та обстріли

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на спільній прес-конференції з комісаром Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнесом Ганом.

"Ми домовилися з керівництвом ЄС в день, коли я прийняв рішення про операцію щодо виведення наших військ з Дебальцевого, про надзвичайно швидку реакцію у випадку подальшого продовження порушення Мінських домовленостей в частині припинення вогню і виведення важкого озброєння", - сказав глава держави.

Порошенко поінформував про загострення ситуації сході України після укладення Мінських домовленостей 12 лютого.

"Ситуація стає ще більш гострою, оскільки після підписання Мінських домовленостей бойовики, підтримувані Російською Федерацією, за участю підрозділів регулярної російської армії фактично знищили, стерли Дебальцеве з лиця землі, і сьогодні вигляд Дебальцевого нагадує пейзаж Місяця", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулись переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції, Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

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Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України, відведення всіх важких озброєнь із української території. Також передбачено обмін та звільнення всіх заручників.

Згідно з домовленостями, Порошенко оголосив режим припинення в зоні АТО вогню з 15 лютого.

Проте російсько-терористичні війська посилили інтенсивність обстрілів (за даними штабу АТО, з 15 лютого бойовики 253 рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції) і наступ, у зв'язку з чим 18 лютого українські силовики вимушені були залишити позиції в районі Дебальцевого й у самому місті.

Порошенко повідомив, що російська сторона ставила українським військовослужбовцям в Дебальцевому умови здатися в полон та передати їм всю військову техніку.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, під час виходу з Дебальцевого загинуло 13 українських військових, 157 отримали поранення, на Дебальцевському плацдармі у полон потрапили понад 90 військовослужбовців ЗСУ, тривають пошуки ще 82.