Спостерігачам ОБСЄ «треба дати попрацювати» - постпред РФ

Про це заявив постпред РФ при ОБСЄ Андрій Келін в ефірі телеканалу "Россия 24", передає ТАСС.

"Звичайно, необхідно дати попрацювати ОБСЄ, адже ОБСЄ тільки-тільки розгортається там зараз, - сказав він. - В найближчі години і дні спостерігачі повинні увійти до ключових, найбільш гострих "точок", організовано близько 20 патрулів. Спостерігачів достатньо багато".

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"Думка така, що, звичайно ж, треба дати попрацювати ОБСЄ зараз", - додав дипломат.

За його словами, поки ініціатива відправки до України миротворців перебуває у найранішій стадії обговорення, "треба дати попрацювати ОБСЄ".

Разом з тим, додав він, даний механізм не передбачений недавно ухваленою резолюцією Ради безпеки ООН.

"Питання перебуває у найранішій стадії обговорення, - сказав він. - Це не те питання, за яким Парламентська асамблея ОБСЄ могла б ухвалити якесь рішення".

"В ООН тільки-но була ухвалена резолюція Ради безпеки, в якій нічого не йдеться про миротворців", - також нагадав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 лютого, спікер Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків заявив, що члени місії ОБСЄ не змогли потрапити до Дебальцевого, оскільки бойовики не надали їм гарантій безпеки.

Також сьогодні учасники переговорів у "нормандському форматі" наголошували на необхідності надання місії ОБСЄ доступу до Горлівки, Первомайська і Широкиного.

18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися до ООН і ЄС з проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН має бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі і неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.