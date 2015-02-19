В ОБСЄ нагадали, що мінські домовленості - "не список в магазині"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.

“Що стосується будь-кого, будь-яких сторін, ми б хотіли сказати, що мінський документ - це не список в магазині. Наш доступ (для проведення моніторингу — УНІАН) має бути безумовним і повним до всіх місць припинення вогню, які є базовими для виконання мінського документа”. Він також додав, що в цілому місія мала змогу потрапити до таких місць за деякими винятками, наприклад Дебальцевого.

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Раніше повідомлялось, що члени Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не змогли потрапити у Дебальцеве, оскільки бойовики не надали їм гарантії безпеки.