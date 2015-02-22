Лубківський: За терактом в Харкові стоїть Росія
23:00, 22 лютого 2015Політика
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Слід скоєного теракту в Харкові в ході мирного маршу веде в російський Бєлгород
Лубківський заявив, що за терактом в Харкові стоїть РосіяJoinfo.ua
Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський в ефірі "Подробностей".
"Затримали чотири людини. Слід веде в Білгород, в Росію. Цей теракт готувався заздалегідь. "Шмель" та інструкції отримали з Росії", - сказав Лубківський.
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Також, радник голови СБУ розповів про теракт, що готувався в Одесі. "Ще одному теракту спецслужбам вдалося запобігти в Одесі. Він був запланований аналогічно до того, який здійснили в Харкові", - сказав він.
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