Україна поверне контроль над тимчасово окупованим Кримом - Порошенко

Про це президент України Петро Порошенко заявив у зверненні до українського народу у зв’язку з роковинами трагічних подій у Криму. Звернення оприлюднене на сайті глави держави.

«Українська держава поверне контроль над тимчасово окупованою територією. Не буду сьогодні говорити, що це відбуватиметься швидко і просто. Але це станеться обов’язково, ми разом відбудуємо новий Крим, в якому будуть забезпечені права й інтереси корінного народу Криму і всіх мешканців півострова, незалежно від їхнього етнічного, мовного та релігійного походження. І за це ми боремося та боротимемся разом!», - наголосив Порошенко.

Він висловив переконання, що цивілізований розвиток Криму, реалізація його багатого потенціалу можливі лише у складі незалежної та неподільної України.

Президент зауважив, що у ці лютневі дні виповнюються роковини «драматичних подій далекої історії півострову та сьогодення Криму».

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Порошенко нагадав, що «московські більшовики у Криму 23 лютого 1918 року, втопивши місцевий спротив у крові, стратили видатного кримськотатарського діяча, одного із засновників і голову національного Курултаю, Муфтія мусульман Криму, автора кримськотатарського національного гімну «Ант еткенмен» Номана Челебіджихана».

«А рівно рік тому відбулися події, які у ХХІ столітті важко збагнути будь-якій цивілізованій людині. Людство стало свідком цинічних дій, спрямованих на насильницьке захоплення Криму — невід’ємної частини Української держави. Так званий референдум, оголошений та проведений одночасно з масштабним вторгненням на кримську землю російських військових, був не чим іншим, як фарсом, закликаним прикрити відкриту агресію Росії проти України», - наголосив Порошенко.

Він заявив також, що «наша держава у жодному разі не визнає результатів цього нікчемного акту, проведеного всупереч міжнародному праву та національному законодавству України. Тим більше, що переважна частина мешканців Криму, насамперед кримські татари та українці, висловили активний бойкот цьому політичному шоу, зберігши свою відданість Україні».

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«Україна ніколи не відмовиться від своїх суверенних прав на Крим, буде захищати всіма доступними засобами права людей, які там живуть. У цьому питанні існує повний консенсус між українською владою, політиками та громадянським суспільством. В цьому ми маємо також абсолютну підтримку держав світу та всіх міжнародних організацій», - наголосив Порошенко.

Звертаючись до кримчан, він зазначив, що «з минулого року на кримську землю знову ззовні були привнесені недовіра, розбрат і ворожнеча».

«Відомі численні факти порушення російськими окупантами прав кримських татар, етнічних українців, росіян, представників інших етносів Криму, які мають проукраїнські погляди. У Криму панує поліцейське свавілля, арешти за надуманим приводом, обшуки навіть у культових закладах, депортації лідерів та арешти членів Меджлісу кримськотатарського народу — представницького органу корінного народу Криму. Прийде час, і кожний, хто здійснив та здійснюватиме злочин проти Української держави та проти прав людини у Криму, постане перед міжнародним та українським судами», - запевнив Порошенко.

Також президент наголосив, що «ті, хто зараз «націоналізує» власність українських громадян, підприємств, закладів та органів влади, хто у піратський спосіб видобуває з українського шельфу корисні копалини, хто всупереч національному та міжнародному праву використовує інші ресурси України в Криму, мають знати, що доведеться повертати все незаконно взяте та відповідати за скоєне. Органами влади вже зараз здійснюється необхідна робота для відновлення прав власності за допомогою міжнародних судів».

Раніше УНІАН повідомляв, що Гіркін зізнався, що голосувати за анексію Криму депутатів змусили озброєні люди.