Гіркін зізнався, що голосувати за анексію Криму депутатів змусили озброєні люди (відео)

Ігор Гіркін (Стрєлков), громадянин Росії, один із керівників незаконного збройного формування «ДНР», в ефірі однієї з російських програм зізнався, що «ополченці» збирали депутатів Криму голосувати за відділення від України, повідомляє Крим.Реалії.

«Я в Криму був з 21 лютого. На бік населення перейшов тільки Беркут, решта МВС перебували під владою Києва й виконували його накази. Так, виконували неохоче, абияк. Я побачив, що ніякої підтримки органів державної влади в Сімферополі, де я конкретно перебував, не було. Депутатів збирали ополченці, що вже там говорити. Щоб загнати їх в зал, щоб вони прийняли. Так, я був одним із командирів цих ополченців. Про армію я взагалі не говорю: вона як підпорядковувалася Києву, так і продовжувала підпорядковуватися. Теж неохоче, я вів переговори, їх починав. Велика частина підрозділів залишилася вірна Києву та вийшла з території Криму», – сказав Гіркін.

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За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.