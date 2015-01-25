Гіркін зізнався, що голосувати за анексію Криму депутатів змусили озброєні люди (відео)
Кримських депутатів зганяли на голосування озброєні люди. Гіркін був одним із командирів.
Ігор Гіркін (Стрєлков), громадянин Росії, один із керівників незаконного збройного формування «ДНР», в ефірі однієї з російських програм зізнався, що «ополченці» збирали депутатів Криму голосувати за відділення від України, повідомляє Крим.Реалії.
«Я в Криму був з 21 лютого. На бік населення перейшов тільки Беркут, решта МВС перебували під владою Києва й виконували його накази. Так, виконували неохоче, абияк. Я побачив, що ніякої підтримки органів державної влади в Сімферополі, де я конкретно перебував, не було. Депутатів збирали ополченці, що вже там говорити. Щоб загнати їх в зал, щоб вони прийняли. Так, я був одним із командирів цих ополченців. Про армію я взагалі не говорю: вона як підпорядковувалася Києву, так і продовжувала підпорядковуватися. Теж неохоче, я вів переговори, їх починав. Велика частина підрозділів залишилася вірна Києву та вийшла з території Криму», – сказав Гіркін.
Читайте такожМеркель: Росія порушила весь післявоєнний порядок в ЄвропіЯк повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі.
За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.