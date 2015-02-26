Уряд відзвітував щодо виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Про це повідомляє прес-служба офісу.

Зокрема, звіт містить інформацію щодо організації виконання Угоди та інших зобов'язань у сфері європейської інтеграції.

Окрім того, подано інформацію про основні результати виконання пріоритетів Порядку денного асоціації Україна – ЄС (ПДА).

Читайте такожУкраїна і ЄС не домовилися про проведення "раннього" самітуЗі звітом можна ознайомитися українською та англійською мовами на Урядовому порталі.

У звіті йдеться про вже здійснені та заплановані заходи з імплементації угоди у таких сферах - організація виконання угоди, політичний діалог та реформи, політична асоціація, юстиція, свобода та безпека, торгівля і питання, пов'язані з торгівлею, економічне та галузеве співробітництво, заходи, заплановані до 31 березня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС у 2014 році: у березні - політичну частину, у червні - економічну частину. Угода була підписана після Революції гідності, яка розпочалася в Україні у грудні 2013 року, коли на той момент президент України Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду на саміті у Вільнюсі (Литва).

Угоду про асоціацію покладено в основу Коаліційної угоди, підписаної фракціями більшості у Верховній Раді, а також програми роботи уряду, представленої і затвердженої у грудні 2014 року.