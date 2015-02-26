Оприлюднено декларації керівників апарату ВР
Керівник Апарату Верховної Ради України Валентин Зайчук у 2013 році отримав 1,36 млн грн доходу, а члени його сім'ї - 533 тис. грн.
Про це йдеться у декларації про доходи Зайчука, яку оприлюднила народний депутат України Світлана Заліщук (фракція партії «Блок Петра Порошенка») на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначає, що неодноразово змушена була звертатися щодо необхідності оприлюднення декларації Зайчука.
У декларації про доходи за 2013 рік Зайчука записано 1362091,81 грн річного доходу, з яких зарплата становить 463628,69 грн, а на пенсія – 319461,12.
Читайте такожАпарат ВР ігнорує прохання депутата показати доходиКрім того, за викладацьку діяльність Зайчук отримав 55212 грн, від продажу майна – 198790 грн, дивіденди, проценти - 325000 грн.
Згідно з документом, дохід членів сім'ї Зайчука у 2013 році становив 533046,31 грн.
У 2013 р. Зайчук на рахунках у банку мав 2917350 грн.
Крім того, керівник Апарату ВР має дві квартири площею 210,5 та 68 квадратних метрів і земельну ділянку площею 2996 квадратних метрів.
Також він має два автомобілі: Volkswagen Passat (2001 р.) та Toyota (2012 р.).
Заліщук оприлюднила декларацію і заступника Зайчука Куцика, який разом з родиною заробив за рік мільйон і має розкішний "Мерседес" 2013 року випуску.