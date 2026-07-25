Експерти протестували 300 відеокарт NVIDIA і AMD та визначили топ-8 найкращих

До рейтингу увійшли як флагманські пристрої, призначені для ігор у 4K, так і доступні рішення для Full HD.

Видання Les Numériques склало рейтинг найкращих відеокарт 2026 року, заснований на масштабних тестах близько 300 моделей NVIDIA і AMD. До нього увійшли як флагманські пристрої, розраховані на ігри в 4K, так і доступні рішення для Full HD.

Експерти зазначили, що під час складання рейтингу враховувалися не лише показники продуктивності, а й рівень шуму системи охолодження, енергоспоживання, енергоефективність, а також співвідношення ціни та можливостей.

Найкращі відеокарти 2026 року

Серед флагманських відеокарт перше місце несподівано посіла GeForce RTX 5080. Оглядачі відзначили надвисоку продуктивність у роздільній здатності 4K, ефективне охолодження, трасування променів та підтримку DLSS 4, яка значно підвищує частоту кадрів у сучасних іграх

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Друге місце серед флагманів посіла RTX 5070 Ti з 16 ГБ відеопам'яті. Вона чудово підходить для комфортної гри в 1440р , а також справляється з 4K при використанні DLSS 4. Оглядачі назвали її найцікавішою моделлю серії RTX 50хх з урахуванням ціни.

Топова RTX 5090 посіла лише третє місце. Тестувальники відзначили її продуктивність у 4K, трасування шляху і великий запас VRAM на майбутнє, але вказали на високе енергоспоживання, що досягає 600 Вт при стандартних навантаженнях, та серйозні вимоги до охолодження системного блоку.

Найкраще співвідношення ціни та продуктивності

Якщо бюджет обмежений, експерти рекомендують звернути увагу на лінійку AMD Radeon RX 9070.

Найбільш збалансованою відеокартою за співвідношенням ціна-якість виявилася Radeon RX 9070. Цей прискорювач може запропонувати продуктивність, порівнянну з GeForce RTX 5070 Ti, але за набагато привабливішою ціною.

Друге місце в категорії посіла Radeon RX 9070 XT. Її сильними сторонами стали швидкодія у класичній растеризації та трасуванні променів, ефективне охолодження та низький рівень шуму в кастомних версіях.

Найпривабливішою в середньому сегменті була визнана GeForce RTX 5070, яка впевнено справляється з сучасними іграми в роздільній здатності 1440p, але 12 ГБ відеопам’яті вже можуть обмежувати її в окремих іграх при роздільній здатності 4K.

Найкращі бюджетні відеокарти

Для користувачів, які грають у Full HD, автори рекомендують GeForce RTX 5050. Цю модель називають оптимальним варіантом для сучасних ігор без використання трасування променів.

Ще одним вдалим вибором стала GeForce RTX 5060 8 ГБ. Вона повністю підтримує та використовує новітні технології мікроархітектури NVIDIA Blackwell , включаючи DLSS 4 з багатокадровою генерацією кадрів. Головним обмеженням обох моделей названо обсяг відеопам'яті 8 ГБ.

Раніше користувачі назвали найкращого виробника відеокарт 2026 року – і це не ASUS чи MSI.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу у 2026 році. Мобільна RTX 4060 стала найпопулярнішою відеокартою серед геймерів, а процесори Intel вперше за довгий час зуміли збільшити свою частку.

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