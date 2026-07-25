Через лісові пожежі в Іспанії постраждала одна з найважливіших обсерваторій NASA

Полум’я охопило комплекс далекого космічного зв'язку поблизу Мадрида.

Лісові пожежі в Іспанії дісталися однієї з трьох обсерваторій NASA, які використовують для зв’язку з космічними апаратами, зокрема з Voyager 1 і космічним телескопом James Webb. Також ця система забезпечувала зв’язок під час нещодавно завершеної місії Artemis, у межах якої космічний апарат Orion здійснив політ навколо Місяця, пише Wired.

Іспанія оголосила надзвичайну ситуацію через лісові пожежі, оскільки поблизу Мадрида кілька осередків вогню вийшли з-під контролю. Влада розпорядилася евакуювати 60 тисяч людей. До зони, що постраждала від пожеж, входить Робледо-де-Чавела – муніципалітет неподалік від Комплексу далекого космічного зв’язку NASA.

Кадри, зроблені фотокореспондентами, показали радіотелескопи, оточені димом і вогнем. Представник NASA повідомив виданню, що агентство успішно евакуювало весь персонал.

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Він також додав, що, хоча пожежа вже пройшла через територію комплексу обсерваторії, поки невідомо, який вплив полум’я могло мати на чутливе обладнання всередині.

"Будь-які можливі пошкодження буде оцінено, коли це стане безпечно зробити", – заявив представник NASA.

Наразі агентство заявило, що "безперешкодно перевело підтримку роботи місій до Комплексу далекого космічного зв’язку Голдстоун у Каліфорнії, забезпечивши безперервність обслуговування та безперебійну підтримку зв’язку з космічними апаратами".

Іспанський об’єкт разом з іншими комплексами в Канберрі (Австралія) та Голдстоуні (Каліфорнія) входить до системи, яку NASA називає "найбільшою та найчутливішою науковою телекомунікаційною системою у світі".

Ця мережа дозволяє NASA передавати інформацію із Землі до космічних апаратів, зокрема до найвіддаленішого створеного людиною об’єкта в Сонячній системі – Voyager 1. Її також використовують для передачі даних із космічного телескопа James Webb та надсилання команд іншим космічним апаратам. Крім того, ці об’єкти беруть участь у радіоастрономічних спостереженнях.

Пожежі в Іспанії

Раніше повідомлялося, що в Іспанії спалахнула "найруйнівніша" пожежа в історії регіону. Зазначалося, що ранні літні хвилі спеки, що накрили Західну Європу у травні та червні, висушили великі території.

Станом на 10 липня було відомо про 12 загиблих внаслідок стихії.

Міністр охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій Андалусії Антоніо Санс назвав цю пожежу "найбільш руйнівною в історії регіону" та охарактеризував ситуацію як "безпрецедентну трагедію". Голова уряду Андалусії Хуанма Морено у дописі в соцмережі X висловив співчуття родинам загиблих.

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