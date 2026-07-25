Путін знайшов смертельну слабкість, щоб покарати Україну за спротив, - ЗМІ

Росія користується моментом, доки Україна перебуває у вразливому становищі.

Війна між США, Ізраїлем та Іраном поставила Україну у вкрай вразливе становище, яким Росія зараз користуються на повну. Як пише видання The iPaper, у близькосхідному конфлікті було витрачено так багато зенітних ракет, що їх поставки в Україну тепер є вкрай недостатніми.

Зазначається, що особливо відчутним став дефіцит американських ракет Patriot PAC-3, які є одним із найефективніших засобів боротьби з балістичними цілями. Користуючись моментом російські війська посилили атаки по Україні, через що протягом липня Київ пережив щонайменше сім масштабних ракетних ударів.

Найпотужнішою стала атака 19 липня, коли Росія випустила по столиці України близько 40 ракет різних типів, серед яких були балістичні "Іскандер-М" та гіперзвукові "Циркон". Унаслідок обстрілу загинули щонайменше шестеро людей.

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Військово-політичний аналітик Метью Арнольд переконаний, що активізація російський ударів в липні не є випадковістю: Росія свідомо використовує тимчасову слабкість України.

Як йдеться у публікації, інтенсивних ударів зазнає не лише Київ, а й Одеса та інші міста. На думку Арнольда, це суттєво впливає на моральний стан населення. Крім того, українці побоюються, що взимку Росія знову зосередиться на знищенні енергетичної інфраструктури, використовуючи дефіцит української протиракетної оборони.

Яу пише видання, Україна вже шукає довгострокові рішення проблеми. Країна має отримати два новітні франко-італійські комплекси SAMP/T NG, однак їхня поставка очікується лише в жовтні. Крім того, Київ отримав дозвіл на виробництво власних ракет для Patriot, хоча запуск такого виробництва може тривати місяці або навіть роки. Паралельно українська компанія Fire Point працює над створенням вітчизняної системи перехоплення балістичних ракет.

Кір Джайлз, молодший науковий співробітник Програми Росії та Євразії в британському аналітичному центрі Chatham House, розповів The i Paper, що вразливість України перед балістичними ракетами навряд чи залишиться довгостроковою. Зокрема і через те, що у Росії можуть закінчитися ракети для ударів, які вона зараз використовує активніше, ніж виробляє.

"Це ситуація, яка постійно змінюється, тому Росія зараз має перевагу завдяки [дефіциту перехоплювачів], але, звичайно, це не означає, що це буде постійна ситуація", – зазначив він.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що війна в Україні змусила Альянс переглянути підходи до оборони. Головною несподіванкою для НАТО виявилося те, що у великій війні потрібно дуже багато зброї.

Також ми розповідали, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час форуму в Омську запропонував Володимиру Путіну заморозити війну в Україні. Він наголосив, що конфлікт шкодить і Росії, і Україні, та закликав повернутися до формату домовленостей на кшталт "Стамбул 2.0".

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