Сили АТО відводять важке озброєння по всій лінії зіткнення

Через обстріли бойовиків артилерію тут тримали поблизу передової до останнього, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожБойовики замилюють очі силам АТО хибним відведенням озброєння - Тимчук

В даний час відведення важкого озброєння українською армією відбувається по всій лінії зіткнення. Першими повинні виїхати протитанкові "Рапіри" з 100-міліметровим калібром.

Тільки спостерігачі ОБСЄ підтвердять їх відхід на дистанцію в 25 км, слідом за ними, на вказану в мінських домовленостях відстань, почне відхід і інша важка зброя - танки, самохідки, ракетні системи залпового вогню і крупнокаліберна ствольна артилерія.

Тим часом, в РНБО і Генштабі не приховують, що це великий ризик, оскільки противник досі лише імітував відведення техніки, а натомість тільки проводив перегрупування і вичікував.