Сили АТО відводять важке озброєння по всій лінії зіткнення
На луганському напрямку вночі, слідом за донецьким, також почалося відведення важкого озброєння сил АТО.
Через обстріли бойовиків артилерію тут тримали поблизу передової до останнього, йдеться в сюжеті ТСН.
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В даний час відведення важкого озброєння українською армією відбувається по всій лінії зіткнення. Першими повинні виїхати протитанкові "Рапіри" з 100-міліметровим калібром.
Тільки спостерігачі ОБСЄ підтвердять їх відхід на дистанцію в 25 км, слідом за ними, на вказану в мінських домовленостях відстань, почне відхід і інша важка зброя - танки, самохідки, ракетні системи залпового вогню і крупнокаліберна ствольна артилерія.
Тим часом, в РНБО і Генштабі не приховують, що це великий ризик, оскільки противник досі лише імітував відведення техніки, а натомість тільки проводив перегрупування і вичікував.