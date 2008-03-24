Комісія Томенка переїжджає на планету Черновецького

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування обставин порушення Конституції та законів, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу планує провести своє наступне засідання через тиждень у приміщенні Київської міськдержадміністрації.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив голова ТСК Микола ТОМЕНКО.

За його словами, засідання планується провести за участю представників КМДА, Київради та представників засобів масової інформації. М.ТОМЕНКО повідомив, що відповідне звернення ТСК вже направлено до виконуючого обов’язки голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

“Ми делегували представників від усіх фракцій з нашої слідчої комісії, вони сьогодні відвідають КМДА і проведуть переговори щодо того, що комісія буде засідати в КМДА", - сказав він.

При цьому голова комісії наголосив, що сьогодні складається ситуація, коли КМДА є “окремою планетою”. Зокрема, за словами М.ТОМЕНКА, до кабінету міського голови мають доступ тільки обрані особи. “Інші, з інших планет, не мають права потрапити на планету ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО також повідомив, що під час другого засідання ТСК 21 березня в складі комісії було створено 4 робочі групи. Зокрема, робоча група з розслідування порушень посадовими особами Київради земельного, природоохоронного законодавства, а також законодавства з питань містобудування; група з розслідування порушень посадовими особами Київради бюджетно-фінансового законодавства; група з розслідування порушень законодавства з питань власності при розпорядженні майном територіальної громади Києва; група з розслідування порушень законодавства з питань місцевого самоврядування та служби в органах місцевого самоврядування, порушень в сфері адміністрування та взаємовідносин з районами міста Києва, порушень в роботі зі зверненнями громадян, порушень при виконанні актів Президента Україні та Кабінету Міністрів.