Кому міг заважати Чечетов: матеріали 2005 року

Про це пише ТСН з посиланням на матеріали Історичної правди 2011 року.

Так, явка Чечетова з повинною 25 серпня 2005 року стосувалася приватизаційного епізоду - спроб оточення колишнього голови Адміністрації президента Віктора Медведчука відчужити на користь ТОВ "Футбольний клуб "Динамо Київ" державні дачі у Пущі-Водиці.

Чечетов тоді повідомив, що на нього тиснули, але зумисне зробив це так, щоб "коли Медведчук В.В. перестане впливати на процеси в державі", була можливість повернути це майно. "Медведчук В.В. у наказному тоні жорстко вимагав включити ці будинки до переліків об'єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу і у найкоротші строки провести їхню приватизацію", - йшлося у свідченнях Чечетова.

При цьому колишній глава ФДМУ зазначив, що Медведчук був найбільш довіреною особою Кучми, тому впливав на кадрову політику президента України. А оскільки Чечетов боявся звільнення, то мусив підписати відповідні документи.

Через деякий час Михайло Чечетов також дав свідчення щодо процесу приватизації "Криворіжсталі" та Нікопольського феросплавного заводу. В тих документах фігурували прізвища зятя президента Кучми Віктора Пінчука, а також колишніх бізнес-партнерів Ріната Ахметова і Сергія Тарути.

Читайте такожМВС оприлюднило відео з місця смерті ЧечетоваЧечетов визнав, що отримав дану вказівку від Кучми, хоча вважає, що приватизація не буде вигідною для держави, яка б мала значно більші прибутки. Крім того, у документах колишній народний депутат написав, що Віктор Пінчук неодноразово йому дзвонив і цікавився процесом приватизації. Також у свідченнях фігурує прізвище тодішнього глави уряду Віктора Януковича. На той час мова йшла про приватизацію "Павлоградвугілля".

"З розмови з прем'єр-міністром України Януковичем я зрозумів, що перемогти в конкурсі повинна Донецька структура, підконтрольна Ринату Ахметову, у зв'язку з чим були розроблені відповідні умови конкурсу приватизації "Павлоградвугілля", за якими пройшла відповідна організація – Алчевський коксохімічний комбінат", - повідомив тоді одіозний чиновник.

У поясненнях слідчим можна знайти і прізвище колишнього голови Луганської ОДА Олександра Єфремова. Він тиснув на Чечетова з вимогою збільшити частку приватного інвестора в під час приватизації "Северодонецького об'єднання "Азов"" до 60% з 40%. Тоді цю пропозицію Єфремова підтримав Леонід Кучма.

За попередньою версією слідства, Михайло Чечетов покінчив життя самогубством у ніч з 27 на 28 лютого, викинувшись з вікна власного помешкання на 17-му поверсі.

Нагадаємо, Чечетов не перший колишній голова фонду Держмайна, що наклав на себе руки. Влітку 2014 року була знайдена застреленою з рушниці його колега Валентина Семенюк-Самсоненко, що також свого часу була головою фонду.