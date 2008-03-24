Міністр юстиції їде у Брюссель консультуватися з НАТО

25 березня міністр юстиції України Микола ОНІЩУК перебуватиме з офіційним візитом у Брюсселі для участі у консультаціях Україна-НАТО з юридичних питань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, в ході візиту передбачаються консультації з політико-правових питань співробітництва України з НАТО.

Зокрема, планується участь міністра юстиції у засіданні Політичного Комітету НАТО з Україною. У ході виступу передбачається доповідь українського високопосадовця з питань проведення в Україні конституційної та судової реформ, а також боротьби з корупцією. Міністр юстиції візьме участь у дискусії та надасть відповідь на запитання з означених питань.

Планується також низка інших офіційних зустрічей.